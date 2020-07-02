SİLİVRİ'DE KAMYON MOTOSİKLETE ÇARPTI, KADIN SÜRÜCÜ METRELERCE SÜRÜKLENDİ - Son Dakika

SİLİVRİ'DE KAMYON MOTOSİKLETE ÇARPTI, KADIN SÜRÜCÜ METRELERCE SÜRÜKLENDİ

100 Karayolu'nda seyir halinde olan motosiklete kamyon çarptı.

SİLİVRİ D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan motosiklete kamyon çarptı. Aracıyla metrelerce sürüklenerek yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza dün gece 23.30 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikameti Işıklar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolda seyir halindeyken motosiklete kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kadın, aracıyla metrelerce sürüklendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerinde geçmekte olan Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, motosiklete çarparak kaçan kamyon sürücüsünü arıyor.

D-100 Karayolu, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:03 Kaynak: DHA

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