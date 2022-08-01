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Olay akşam 17.30 sıralarında Silivri TEM Otoyolu Kovaderesi Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre 34 ZK 6077 plakalı kamyonun viyadükte ilerlerken lastiği patladı. Lastiği patlayan kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten içerisinde sürücü ile birlikte aşağı düştü. Yaşanan kazada yaralanan kamyon sürücüsü araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

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