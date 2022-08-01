Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı

01.08.2022 19:36

Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı Silivri'de tekeri patlayan kamyon yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten aşağı düştü.

Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı

İSTANBUL - Silivri'de tekeri patlayan kamyon yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten aşağı düştü. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kamyonun kullanılamaz hale gelmesi dron ile havadan görüntülendi.

Olay akşam 17.30 sıralarında Silivri TEM Otoyolu Kovaderesi Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre 34 ZK 6077 plakalı kamyonun viyadükte ilerlerken lastiği patladı. Lastiği patlayan kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten içerisinde sürücü ile birlikte aşağı düştü. Yaşanan kazada yaralanan kamyon sürücüsü araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kazanın ardından kamyonun kullanılamaz hale gelmesi dron ile havadan görüntülendi.

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Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı SİLİVRİ'DE LASTİĞİ PATLAYAN HAFRİYAT KAMYONU VİYADÜKTEN DÜŞTÜ SİLİVRİ'DE LASTİĞİ PATLAYAN HAFRİYAT KAMYONU VİYADÜKTEN DÜŞTÜ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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