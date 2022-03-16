Silivri'de kamyonlar çarpıştı şoförleri yaralandı - Son Dakika
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Silivri'de kamyonlar çarpıştı şoförleri yaralandı

16.03.2022 11:20
Silivri'de kamyonlar çarpıştı şoförleri yaralandı

SİLİVRİ'de kağıt yüklü kamyonla çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.

SİLİVRİ'de kağıt yüklü kamyonla çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyon şoförleri hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ortaköy Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Doğan P, yönetimindeki 34 LD 9883 plakalı çöp kamyonu ile Ufuk U, yönetimindeki  66 LU 374 plakalı kağıt yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve zabıta ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar hastaneye kaldırıldı.


Silivri'de kamyonlar çarpıştı şoförleri yaralandı
Silivri'de kamyonlar çarpıştı şoförleri yaralandı
Silivri'de kamyonlar çarpıştı şoförleri yaralandı
Silivri'de kamyonlar çarpıştı şoförleri yaralandı
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İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silivri'de kamyonlar çarpıştı şoförleri yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silivri'de kamyonlar çarpıştı şoförleri yaralandı - Son Dakika
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