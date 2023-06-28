Silivri'de Kanalizasyon Suyu Denize Akıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Silivri'de Kanalizasyon Suyu Denize Akıyor

Silivri'de Kanalizasyon Suyu Denize Akıyor

28.06.2023 09:59

Silivri'de tıkandığı öne sürülen kanalizasyonun suyu denize akıyor. Denizde koku şikayeti artınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler sudan numune alarak inceleme başlattı. İSKİ'den yapılan açıklamada ise, sahilde bulunan atıksu bacalarının üzerinin kumla örtülmesiyle hatlar dolmuş; sonuçta meydana gelen bu durum an itibarıyla ekipler tarafından düzeltilmektedir. Silivri Sancaktepe Mahallesi'nde iddiaya göre, yaklaşık 2 senedir kanalizasyon suyu denize akıyor. Sahildeki kumların altında bulunan kanalizasyon bacaları, deniz sularının zaman zaman çekilip zaman zaman sahil şeridine kadar gelmesiyle birlikte yüzeye çıktı. Yüzeye çıkan bacaların boruları ise tıkandı. Durum böyle olunca atık sular denize akmaya başladı. Yayılan koku, bölgede oturan ve denize girmek için gelenleri rahatsız etmeye başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı çevre denetim ekipleri harekete geçti. Çevreye kötü koku yayan kanalizasyon bacalarının içerisinden numune alınarak inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda denize akan lağım suyunun sağlığa tehlikesi, laboratuvar ortamındaki testlerden sonra belirlenecek. Öte yandan İSKİ'ye bağlı ekipler de alana gelerek, dolan hatların temizlemeye başladı. Mahalle sakinleri ise sorunun kalıcı olarak çözülmediğini ve temiz bir deniz istediklerini belirtti.

- SİLİVRİ'de tıkandığı öne sürülen kanalizasyonun suyu denize akıyor. Denizde koku şikayeti artınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler sudan numune alarak inceleme başlattı. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada ise, "Sahilde bulunan atıksu bacalarımızın üzerinin kumla örtülmesiyle hatlar dolmuş; sonuçta meydana gelen bu durum an itibarıyla ekipler tarafından düzeltilmektedir" denildi.

Silivri Sancaktepe Mahallesi'nde iddiaya göre, yaklaşık 2 senedir kanalizasyon suyu denize akıyor. Sahildeki kumların altında bulunan kanalizasyon bacaları, deniz sularının zaman zaman çekilip zaman zaman sahil şeridine kadar gelmesiyle birlikte yüzeye çıktı. Yüzeye çıkan bacaların boruları ise tıkandı. Durum böyle olunca atık sular denize akmaya başladı.

Yayılan koku, bölgede oturan ve denize girmek için gelenleri rahatsız etmeye başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı çevre denetim ekipleri harekete geçti. Çevreye kötü koku yayan kanalizasyon bacalarının içerisinden numune alınarak inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda denize akan lağım suyunun sağlığa tehlikesi, laboratuvar ortamındaki testlerden sonra belirlenecek. Öte yandan İSKİ'ye bağlı ekipler de alana gelerek, dolan hatların temizlemeye başladı.

"MİLLET BU PİSLİKTEN KURTULSUN"Mahalle sakinlerinden Feyzullah Coşkun, sorunun kalıcı olarak çözülmediğini vurgulayarak, "İSKİ'den ekipler geldi, Gözleriyle de görüyorlar dışarıya pislik çıktığını. Suyu çekiyorlar, 'Sonra iş bitti' diyorlar. Öyle olmuyor, buranın durumunu bir an evvel çözsünler. Millet bu pislikten kurtulsun. Ufak bir yağmur ile rögarın bu hale gelmesi söz konusu değil. Şu an burada yüzülmez çünkü bu kadar insan bu yüzden hastalanıyor belki. Pislik dışarı doğru akıyor" diye konuştu. Tamer Gençdoğan, "Ben buranın plastik borulardan kurtarılıp beton yapılmasını istiyorum. Koku, pislik, hastalık her şey var. Tertemiz bir denizimiz vardı, mahvoldu gitti" dedi.

"GELİP TAMİR EDİYORLAR, TEKRAR PATLIYOR"30 yıldır Sancaktepe Mahallesi'nde yaşayan Hasan Şentürk, "Burası en az 2 senedir böyle. Patlıyor, gelip tamir ediyorlar. Daha sonra tekrar patlıyor, tekrar deniz bu hale geliyor. Buradaki bütün rögarlar patlıyor. Evimi yeni yaptırdığım halde tuvaletlerimden ciddi bir lağım kokusu geliyor. Bir yağmur yağınca bu hale geliyor. Burası kalabalık olunca yukarıdaki banyo yapanlardan tekrar rögarlar patlıyor" dedi.

"HATLAR TEKRAR DOLMUŞ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise, "Silivri ilçesi Sancaktepe Mahallesi, Yonca Sitesi sahilinde bulunan atıksu hatlarımız, kış mevsiminde dalgaların etkisiyle içerisine kum almakta ve zaman zaman atıksu hatlarında arızalar meydana gelmektedir. Mayıs ayında İSKİ ekiplerince hattın onarımı yapılmış; kanal temizleme aracı ile de atıksu hattı içerisinde bulunan kum temizlenerek, sağlıklı çalışır duruma getirilmiştir. Ancak, sahilde bulunan atıksu bacalarımızın üzerinin kumla örtülmesiyle hatlar tekrar dolmuş; sonuçta meydana gelen bu durum an itibarıyla ekipler tarafından düzeltilmektedir. Kumda bulunan atıksu bacaları yükseltilerek, hat tekrar kanal temizleme aracıyla temizlenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

İklim Değişikliği, Sancaktepe, İstanbul, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de Kanalizasyon Suyu Denize Akıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:24 Yıldız Çağrı Atiksoy Güneş Alerjisi Nedeniyle Zor Günler Geçiriyor
11:22 Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına İYİ Partili Turhan Çömez'den sert tepki: İçeri alınması asla kabul edilemez
11:19 Güneş alerjisinden dolayı vücudu kabaran Yıldız Çağrı Atiksoy, son haliyle sevenlerini korkuttu
11:22 Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Rize'ye gitmek üzere yola çıktı ve kaza yaptı
11:12 Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına İYİ Partili Turhan Çömez'den sert tepki
11:12 Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, trafik kazası geçirdi
11:01 Tarsus'ta Otomobil Kanala Devrildi: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
10:58 Bayram sabahı feci kaza! Otomobil kanala uçtu, 3 kişilik aile yok oldu
10:53 Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Volvo ile çarpıştı
10:49 Volvo ile Togg çarpıştı, araçların halini gören aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2023 11:39:23. #1.13#
SON DAKİKA: Silivri'de Kanalizasyon Suyu Denize Akıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement