Silivri'de kar yağışı başladı - Son Dakika
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Silivri'de kar yağışı başladı

6 saat önce

Silivri'de akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

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Silivri'de akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren yağmur, bazı noktalarda zaman zaman kar yağışına dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde ve Silivri'nin bazı mahallerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Başlayan kar yağışı Silivri'nin Kadıköy Mahallesindeki vatandaşlarda sevince neden oldu. Kadıköy Mahalle Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, kendisini kaydeden cep telefonuna, "Bugün Kadıköy Mahallesi'nde karla buluştuk, geçen sene hiç kar yağmadı, bu sene karla buluştuk, mikroplar ölür. Bu karın gelmesi çiftçilerimize de iyi olur" diyerek mutlu olduğunu söyledi. - İSTANBUL

İstanbul, Kadıköy, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:17 Kaynak: İHA
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