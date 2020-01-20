Silivri'de kar yağışı başladı - Son Dakika
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Silivri'de kar yağışı başladı

6 saat önce

Silivri'nin yüksek mahallelerinde kar yağışı başladı.

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Silivri'nin yüksek mahallelerinde kar yağışı başladı.


İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle, bazı yollar beyaza büründü. Kar yağının özellikle Silivri Kurfallı, Akören, Büyüksinekli mahallelerinde etkili olduğu görüldü. - İSTANBUL

İstanbul, Çatalca, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:52 Kaynak: İHA
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