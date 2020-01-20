Silivri'de kar yağışı başladı - Son Dakika

Silivri'de kar yağışı başladı
6 saat önce
Silivri'nin yüksek mahallelerinde kar yağışı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:52 Kaynak: İHA
Silivri'nin yüksek mahallelerinde kar yağışı başladı.
İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle, bazı yollar beyaza büründü. Kar yağının özellikle Silivri Kurfallı, Akören, Büyüksinekli mahallelerinde etkili olduğu görüldü. - İSTANBUL
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