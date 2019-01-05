Silivri'de Kar Yağışı Etkili Oluyor
1 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı kar yağışı uyarılarının ardından beklenen kar Silivri'de etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nün günlerdir yaptığı kar yağışı uyarılarının ardından beklenen kar Silivri
'de etkili oluyor. İlçede kendisi gösteren kar özellikle Büyüksinekli köyü ve çevresini beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı kar yağışı uyarılarının ardından beklenen kar Silivri'de etkili oldu. İlçede kendisi gösteren kar özellikle Büyüksinekli köyü ve çevresini beyaza bürüdü. Evlerinin çatıları ve çam ağaçlarının üzerileri karla kaplandı. İlçede kapanan herhangi bir yol bulunmazken yolları kaplayan karın herhangi bir olumsuzluğa yol açamaması için İBB
'ye bağlı ekipler, 150 personel,34 Pito,12 Grayder, 12 kepçe, 4 Loder,1 Ponny, 35 Traktör bıçağı ile görev yapıyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:19 Kaynak: İHA
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