Silivri'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Silivri'de kar yağışı etkili oluyor
İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Silivri'de akşam saatlerinde itibaren yeniden kar yağışı etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde Silivri'de başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Silivri merkezi ve köylerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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