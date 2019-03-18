Silivri'de Karbondioksitten Zehirlenen Kardeşleri Arama Çalışmaları Yarın Devam Edecek
31 dakika önce
Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için tünel kazan ve kazı sırasında karbondioksitten zehirlenen 2 kardeşi arama kurtarma çalışmaları bugün için sona erdi.
Silivri
'de kiraladıkları evin altında define aramak için tünel kazan ve kazı sırasında karbondioksitten zehirlenen 2 kardeşi arama kurtarma çalışmaları bugün için sona erdi. Yarın sabah devam edecek olan çalışmalara katılmak için Zonguldak
'tan profesyonel madencilerin geleceği öğrenildi.
Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için tünel kazan 5 kardeşten 2'si karbondioksitten zehirlendi. Dün meydana gelen olayın ardından bölgeye AFAD
ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kardeşler arama kurtarma çalışmalarının 2'nci gününde de bulunamadı. Bugün sona erdirilen çalışmalara yarın sabah saat 09.00 itibariyle devam edileceği öğrenildi. Öte yandan çalışmalara katılmak için Zonguldak'tan profesyonel madencilerin geleceği öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:05 Kaynak: İHA
Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız?
Erkenci Kuş'un Yıldız Oyuncusu Can Yaman, Asker Oluyor
Sinan Gümüş, İtalya Ligi Ekibi Genoa ile Anlaştı
A Haberin Güzel Sunucusu, Saatinin Fiyatıyla Dudak Uçuklattı!