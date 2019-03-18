Son Dakika Haberleri: Silivri'de Karbondioksitten Zehirlenen Kardeşleri Arama Çalışmaları Yarın Devam Edecek

Silivri'de Karbondioksitten Zehirlenen Kardeşleri Arama Çalışmaları Yarın Devam Edecek

1 saat önce

- Silivri'de karbondioksitten zehirlenen kardeşleri arama çalışmaları yarın devam edecekİSTANBUL - Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için tünel kazan ve kazı sırasında karbondioksitten zehirlenen 2 kardeşi arama kurtarma çalışmaları bugün için sona erdi.

Silivri'de Karbondioksitten Zehirlenen Kardeşleri Arama Çalışmaları Yarın Devam Edecek, System.String[]
- Silivri'de karbondioksitten zehirlenen kardeşleri arama çalışmaları yarın devam edecek

İSTANBUL - Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için tünel kazan ve kazı sırasında karbondioksitten zehirlenen 2 kardeşi arama kurtarma çalışmaları bugün için sona erdi. Yarın sabah devam edecek olan çalışmalara katılmak için Zonguldak'tan profesyonel madenci geleceği öğrenildi.
Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için tünel kazan 5 kardeşten 2'si karbondioksitten zehirlendi. Dün meydana gelen olayın ardından bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kardeşler arama kurtarma çalışmalarının 2'inci gününde de bulunamadı. Bugün sona erdirilen çalışmalara yarın sabah saat 09.00 itibariyle devam edileceği öğrenildi. Öte yandan çalışmalara katılmak için Zonguldak'tan profesyonel madenci geleceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:39 Kaynak: İHA

Silivri, 3. Sayfa
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