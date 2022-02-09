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SİLİVRİ'DE KARDEŞİ VE YENGESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

SİLİVRİ'DE KARDEŞİ VE YENGESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

09.02.2022 14:05

SİLİVRİ'de eşiyle ayrılmalarına sebep olduklarını iddia edip kavga ettiği kardeşi ve yengesini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

SİLİVRİ'de eşiyle ayrılmalarına sebep olduklarını iddia edip kavga ettiği kardeşi ve yengesini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi. Olaydan sonra polise teslim olan şüphelinin ifadesinde Bir anlık öfkeyle yaptım dediği öğrenildi.

Silivri, Yeni Mahalle'de dün meydana gelen olayda eşiyle 2,5 ay önce boşanan Cemal Kurt (54), kardeşi Ahmet Kurt (47) ve yengesi Türkan Kurt (55) ile tartışmaya başladı. Eşiyle aralarının bozulması ve boşanmalarından kardeşi ile yengesini sorumlu tuttuğu öğrenilen Cemal Kurt, bir anda silahını çekerek kurşun yağdırdı. Saldırı sonucu Ahmet-Türkan Kurt çifti hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Cinayet Büro Amirliği'nde işlediği cinayetleri itiraf etti. Kardeşi ve yengesiyle arasının bozuk olduğunu söyleşen şüphelinin olayı bir anlık öfkeyle yaptığını söylediği öğrenildi.

Cemal Kurt, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

SİLİVRİ'DE KARDEŞİ VE YENGESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
SİLİVRİ'DE KARDEŞİ VE YENGESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Ahmet Kurt, Cemal Kurt, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE KARDEŞİ VE YENGESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİLİVRİ'DE KARDEŞİ VE YENGESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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