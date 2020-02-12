Silivri'de kargo çuvallarında 2 tonun üzerinde kaçak tütün yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de kargo çuvallarında 2 tonun üzerinde kaçak tütün yakalandı - Son Dakika

Silivri'de kargo çuvallarında 2 tonun üzerinde kaçak tütün yakalandı

1 saat önce

İstanbul Silivri'de ihbar üzerine operasyon düzenleyen polis, kargo çuvalları içinde paketlenmiş 2 ton 700 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Silivri'de kargo çuvallarında 2 tonun üzerinde kaçak tütün yakalandı, System.String[]

İstanbul Silivri'de ihbar üzerine operasyon düzenleyen polis, kargo çuvalları içinde paketlenmiş 2 ton 700 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kargo çuvalları içinde kaçak tütün taşındığı ihbarı aldı. İhbar üzerine polis ekipleri Piri Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki bir kargonun iş yerine ve Kurfali Mahallesindeki çiftlikteki depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda arama yapan ekipler, iş yerinde her biri 30 kilogramdan oluşan 17 adet çuval içerisinde toplam 510 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.


Daha sonra çuvallar içindeki kaçak tütünün teslim edileceği bilgisini alan polis ekipleri, şüpheli alıcıları beklemeye başladı. Bir süre bekleyen polis, olay yerine gelen yabancı uyruklu A.K.ve Z.A. isimli şahıslar gözaltına aldı.


Konunun devamı olabileceği şüphesiyle çalışmaları sürdüren polis ekipleri, şahısların depo olarak kullandığı Kurfalılar Mahallesi'ndeki bir çiftliğe baskın düzenledi. Baskında şüphelilerin depo olarak kullandığı yerde arama yapan ekipler, her biri 30 kilogramdan oluşan 73 çuval içerisinde toplam 2 bin 190 kilogramı kaçak tütün ve nargile esansı olan her biri 30 litre olan 3 plastik kap içerisinde toplam 90 litre sıvı madde ele geçirildi.


Aramaların ardından ele geçirilen 2 ton 700 kilogramı kaçak tütün ve sıvı madde, Silivri Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.


Gözaltına alınan kimliği belirlenemeyen bir kişi ile yabancı uyruklu A.K. ve Z.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Silivri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:42 Kaynak: İHA
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