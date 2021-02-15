Silivri'de karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

- Silivri'de karla mücadele çalışmaları

İSTANBUL - Kar megakenti beyaza bürürken ekipler vatandaşların zorluk yaşamamaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hafta sonu etkili olan kar yağışı bugün de aralıklarla devam ediyor. Kar megakenti beyaza bürürken etkisini sürdüren kar nedeniyle vatandaşların zorluk yaşamamaları için çalışmalar da sürüyor. Bu kapsamda Silivri'de ekipler araçların yollarda kalmaması için alanlardaki karları ve buzlanmayı temizliyor.