Silivri'de karpuz ve domatesler yarışacak - Son Dakika

Silivri Belediyesi, 22 Ağustos Cumartesi Günü Kadıköy Mahallesi'nde Karpuz Yarışması, 23 Ağustos Pazar günü ise Domates Yarışması düzenleyecek. Sezonun en iyi karpuz ve domates üreticilerinin seçileceği yarışmalarda, dereceye giren üreticilerden birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın ödülü verilecek.

Silivri'de, yetişen doğal ürünlerin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Silivri Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Kadıköy Karpuz Festivali ve Değirmenköy Domates Festivali, bu yıl pandemi nedeniyle kısıtlı etkinliklerle yapılacak. Sezon boyunca en güzel karpuz ve domatesleri yetiştiren çiftçilerin yarışacağı etkinliklerin ilki 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü 'Geleneksel 9. Kadıköy Karpuz Yarışması' olacak. Kadıköy Meydanı'nda saat 19.00'da başlayacak yarışmada ürün teslimleri saat 17.00'da kabul edilecek. 23 Ağustos 2020 Pazar günü ise "Geleneksel 36. Değirmenköy Domates Yarışması" gerçekleştirilecek. Değirmenköy festival alanında yapılacak etkinlik saat 19.00'da başlayacak ve yarışma için ürün teslimi saat 17.00'den itibaren yapılabilecek. Her iki yarışmada dereceye giren üreticilerden birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın ödülü verilecek.

"GELENEKLERİMİZİ YAŞATIYORUZ"

Karpuz ve domates yarışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "8 Ağustos'ta yapılan Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Yarışmasında olduğu gibi Kadıköy ve Değirmenköy mahallelerinde gerçekleştirilecek festivallerin Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl yarışma ile sınırlı tutuyoruz. İlçemizin tanıtımı ve çiftçimizi desteklemek için yöresel geleneklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Silivri'mizle özdeşleşmiş ve ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlayan geleneksel festivallerimizi yaşatmaya, tarıma, tarımsal üretime ve çiftçimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu hafta sonu karpuz ve domates yarışması yapacağız. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenleyeceğimiz yarışmalarımızın ilki Kadıköy'de olacak. Cumartesi günü Kadıköyümüzün meşhur karpuzları, pazar günü ise Değirmenköy mahallemizde yetişen eşsiz domateslerimiz için yarışma düzenleyeceğiz. Buradaki amacımız süregelen geleneği yaşatmak, bölgesel ve ulusal anlamda ilçemizin tanıtımını yapmak ve en önemlisi Silivri'mizin bereketli topraklarında tarımsal üretim mücadelesi veren çiftçimize destek olmak" diye konuştu.