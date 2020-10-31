Silivri'de kauçuk fabrikasında yangın - Son Dakika

Silivri'de kauçuk fabrikasında yangın
31.10.2020 09:49
Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA Silivri'de kauçuk üretimi yapan fabrikanın deposunda yangın çıktı.
Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA Silivri'de kauçuk üretimi yapan fabrikanın deposunda yangın çıktı. Yangın,itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, fabrika deposunda hasar oluştu.
Çanta fabrikalar bölgesinde bulunan kauçuk üretimi yapılan fabrikanın depo kısmında sabah 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan yoğun dumanların geldiğini gören fabrika bekçisi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Çanta, Silivri, Büyükçekmece ve Çatalca itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında depoda hasar oluştu.
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