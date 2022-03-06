Son dakika haber! Silivri'de kayalıklarda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

SİLİVRİ'de kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin telefonla bağlantı kurduğu gençler, karanlıkta güçlükle bulundu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Aşıklar Tepesi mevkiinde bulunan kayalıklarda yaşandı. Bölgede mağara bulunduğu iddialarını duyan 2 arkadaş, deniz kenarındaki kayalıklara indi. Bir süre burada kalan 2 arkadaş, havanın da kararması ile kayalıklardan çıkamadı. Zor durumda kalan gençler, telefonla itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbarın yapıldığı en yakın mahalleye gelen itfaiye ekipleri, zabıta ile birlikte deniz kenarında 2 arkadaşa ulaşmaya çalıştı. Mahsur kalan kişilerle telefon bağlantısı kuran itfaiye erleri, yapılan aramaların ardından 2 kişiyi kayalıklarda buldu. Kayalıklarda mahsur kalan 2 arkadaş, itfaiyenin yaptığı çalışmaların ardından halatla bulundukları yerden çıkarıldı. Mahsur kaldıkları yerden çıkarılan gençler, itfaiyeye teşekkür ederek evlerine döndü.