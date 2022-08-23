SİLİVRİ'DE POLİSLERİ YARALAYAN SALDIRGANIN SATIR ALDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

SİLİVRİ'de, kaymakamlıkta görevli 2 polisi bıçakla yaraladıktan sonra ateş edilerek yakalanan saldırganın, çevredeki bir dükkandan satır aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Silivri Kaymakamlığında yaşandı. Kaymakamlık binasına girmek isteyen bir kişi, polis tarafından içeri alınmadı. Dışarı çıkan şüpheli, çevrede bulunan bir züccaciye dükkanına giderek satır aldı. Bu sefer de arka kapıdan girmeye çalışan saldırgan, tekrar alınmayınca olay çıkardı. Satırla 2 polisi yaralayan ve "Dur" ihtarına uymayan saldırgan, çevredeki başka bir polis tarafından tabanca ile bacağından yaralandı. Saldırgan ve yaralı polisler olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

SATIR ALDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırganın, çevredeki bir zücaciyeye gelerek satır aldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, satır aldıktan sonra kasaya gelen saldırganın parasını ödedikten sonra bir personelle konuşup, dükkandan ayrıldığı anlar yansıdı.