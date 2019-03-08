Son Dakika Haberleri: Silivri'de Kaza; Kamyonet Bariyere Çıktı

Silivri'de Kaza; Kamyonet Bariyere Çıktı

7 dakika önce

Silivri'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerin üzerine çıktı.

Silivri'de Kaza; Kamyonet Bariyere Çıktı, System.String[]


Silivri'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerin üzerine çıktı. 

Kaza, saat 20.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sağ şeritte seyreden 22 LJ 540 plakalı kamyonetin sürücüsü Kadir Ü. (50) bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki büyük taş parçasına çarpan kamyonet, karşı yöne geçmeden son anda durarak bariyerin üzerine çıktı. Kamyonet sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kadir Ü. Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.   

Olası bir facia taş parçası sayesinde önlenirken, taşın bulunduğu refüjdeki çukur kameralara yansıdı.  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Ambulansın gelişi ve yaralıya müdahale

-Kamyonetin bariyer üzerindeki duruşu 

Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:35 Kaynak: DHA

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