Kaza, saat 14.20 sıralarında Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Şoförünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 39 DB 063 plakalı demir yüklü TIR, bariyerlere çarptı. Yön tabelasına da çarpan TIR yan yatarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Sürüklenen TIR bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kabin kısmında sıkışan şoför tüm çabalarına rağmen kendini kurtaramayınca alevlerin arasında kalıp öldü.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silivri'de kaza sonrası yangın çıkan TIR'da sıkışan şoför öldü - Son Dakika

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