Silivri'de kaza sonrası yangın çıkan TIR'da sıkışan şoför öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Silivri'de kaza sonrası yangın çıkan TIR'da sıkışan şoför öldü

27.06.2022 16:32
Silivri'de kaza sonrası yangın çıkan TIR'da sıkışan şoför öldü

SİLİVRİ Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpıp yan yatarak sürüklenen TIR'da yangın çıktı.

SİLİVRİ Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpıp yan yatarak sürüklenen TIR'da yangın çıktı. Kabin bölümünde sıkışan şoför yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.20 sıralarında Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Şoförünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 39 DB 063 plakalı demir yüklü TIR, bariyerlere çarptı. Yön tabelasına da çarpan TIR yan yatarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Sürüklenen TIR bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kabin kısmında sıkışan şoför tüm çabalarına rağmen kendini kurtaramayınca alevlerin arasında kalıp öldü.

ŞOFÖRÜN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve yol bakım görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan TIR'a müdahale ederken, jandarma ve yol bakım görevlileri başka bir kaza olmasın diye güvenlik önlemi aldı. Şoförün kimliğini tespit etmek için plaka sahibine cep telefonuyla ulaşılmaya çalışıldı ancak telefonu açan olmayınca tamamen yanan ceset için kimlik tespiti yapılamadı. Kaza bölgesi havadan görüntülendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

YORUMLAR
500
Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü öldü Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü öldü Bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı Bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de kaza sonrası yangın çıkan TIR'da sıkışan şoför öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
21:38 Muhalefet Cumhurbaşkanlığı ödeneğine yapılan yüzde 40 zammı eleştirmişti! Yeni açıklama geldi: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın
21:13 Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı
20:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
20:37 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal'a Juventus talip oldu
20:04 Theofanis Gekas,Akhisarspor'a geri döndü! Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 23:19:54. #1.11#
SON DAKİKA: Silivri'de kaza sonrası yangın çıkan TIR'da sıkışan şoför öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement