Son Dakika Haberleri: Silivri'de Kaza Yapan Cip Ters Döndü

Silivri'de Kaza Yapan Cip Ters Döndü

1 saat önce

SİLİVRİ'de meydana gelen trafik kazasında takla atan cip ters döndü.

Silivri'de Kaza Yapan Cip Ters Döndü, System.String[]
SİLİVRİ'de meydana gelen trafik kazasında takla atan cip ters döndü.   

Kaza, saat 18.30 sıralarında E-5 Karayolu üzeri Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZVA 61 plakalı cip virajı alamayarak takla attı. Ters dönen araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen trafik polisleri ve itfaiye ekipleri incelemede bulundu. Çekici tarafından kaldırılan cip otoparka götürüldü. Olayla ilgili araştırma devam ediyor. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:13 Kaynak: DHA

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