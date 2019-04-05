Silivri'de Kaza Yapan Cip Ters Döndü
1 saat önce
Silivri'de meydana gelen trafik kazasızında takla atan cip ters döndü.
Silivri
'de meydana gelen trafik kazasızında takla atan cip ters döndü.
Kaza, saat 18.30 sıralarında E-5 Karayolu üzeri Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZVA 61 plakalı cip virajı alamayarak takla attı. Ters dönen araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen trafik polisleri ve itfaiye ekipleri incelemede bulundu. Çekici tarafından kaldırılan cip otoparka götürüldü. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:17 Kaynak: DHA
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