Silivri'de Kaza Yapan Cip Ters Döndü

SİLİVRİ'de meydana gelen trafik kazasında takla atan cip ters döndü.

SİLİVRİ'de meydana gelen trafik kazasında takla atan cip ters döndü.



Kaza, saat 18.30 sıralarında E-5 Karayolu üzeri Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZVA 61 plakalı cip virajı alamayarak takla attı. Ters dönen araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen trafik polisleri ve itfaiye ekipleri incelemede bulundu. Çekici tarafından kaldırılan cip otoparka götürüldü. Olayla ilgili araştırma devam ediyor. - İstanbul

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