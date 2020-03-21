SİLİVRİ'DE KAZA YAPAN OTOMOBİL BAHÇEYE DÜŞTÜ - Son Dakika

SİLİVRİ'DE KAZA YAPAN OTOMOBİL BAHÇEYE DÜŞTÜ
6 saat önce
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil evin bahçesine düştü.
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil evin bahçesine düştü. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, saat 16.00'da Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZV 4473 plakalı otomobil evin bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:21 Kaynak: DHA
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