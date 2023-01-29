Silivri'de kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika
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Silivri'de kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti

29.01.2023 15:15

- Silivri'de kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti Silivri'de dün yaşanan trafik kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti.

- Silivri'de kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti

İSTANBUL - Silivri'de dün yaşanan trafik kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza dün 16.30 sıralarında D-100 karayolu Değirmenköy- Gümüşyaka sapağında meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada Sabri ve Bilsel Sezer çifti hayatını kaybetti. Kazada diğer araçta bulunan sürücü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Sezer çifti itfaiyenin çalışmalarıyla araçtan çıkarıldı. Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika

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