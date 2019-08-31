Son Dakika Haberleri: Silivri'de kediye tekme atan kadın kamerada
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Silivri'de kediye tekme atan kadın kamerada

2 saat önce

SİLİVRİ'de çiğ köfte dükkanı işlettiği belirtiler bir kadın, iş yerinin önündeki kediye kediye tekme attı.

SİLİVRİ'de çiğ köfte dükkanı işlettiği belirtiler bir kadın, iş yerinin önündeki kediye kediye tekme attı.

Silivri Çanta'da çiğ köfte dükkanı işleten F.D., iş yerinin önünde bulunan kediyi uzaklaştırmak istedi. Kedi uzaklaşmayınca tekme attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) görüntüleri paylaşınca sosyal medyada bir çok kişi tepki gösterdi. Bunun üzerine çiğ köfte zincirinin marka sahibi, "Olayın gerçekleştiği bayinin bayilik iptali için gerekli girişimde bulunduk. Biz hayvansever bir firmayız. Firmamızın böyle çirkin bir hadise ile anılmasından dolayı tüm kamuoyundan özür diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:16 Kaynak: DHA
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Silivri'de kediye tekme atan çiğ köfte dükkanı sahibi kadın büyük tepki çekti
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