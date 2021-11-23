SİLİVRİ'DE KEDİYİ DALGIÇ İTFAİYECİ KURTARDI - Son Dakika

SİLİVRİ'de deniz kenarında kanalizasyon borusunda mahsur kalan kediyi dalgıç itfaiyeci kurtardı.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Sahil Caddesinde yaşandı. Deniz kenarında bulunan kanalizasyon borusundan kedi seslerini geldiğinde duyanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kedinin kurtarılması için çalışma başlattı. Dalgıç itfaiye eri kanalizasyon borusuna girerek, kediyi kurtardı.
Kaynak: DHA
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