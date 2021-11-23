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SİLİVRİ'DE KEDİYİ DALGIÇ İTFAİYECİ KURTARDI - Son Dakika

SİLİVRİ'DE KEDİYİ DALGIÇ İTFAİYECİ KURTARDI

23.11.2021 09:47

SİLİVRİ'de deniz kenarında kanalizasyon borusunda mahsur kalan kediyi dalgıç itfaiyeci kurtardı.

SİLİVRİ'de deniz kenarında kanalizasyon borusunda mahsur kalan kediyi dalgıç itfaiyeci kurtardı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Sahil Caddesinde yaşandı. Deniz kenarında bulunan kanalizasyon borusundan kedi seslerini geldiğinde duyanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kedinin kurtarılması için çalışma başlattı. Dalgıç itfaiye eri kanalizasyon borusuna girerek, kediyi kurtardı.

SİLİVRİ'DE KEDİYİ DALGIÇ İTFAİYECİ KURTARDI
SİLİVRİ'DE KEDİYİ DALGIÇ İTFAİYECİ KURTARDI
SİLİVRİ'DE KEDİYİ DALGIÇ İTFAİYECİ KURTARDI
SİLİVRİ'DE KEDİYİ DALGIÇ İTFAİYECİ KURTARDI
SİLİVRİ'DE KEDİYİ DALGIÇ İTFAİYECİ KURTARDI
SİLİVRİ'DE KEDİYİ DALGIÇ İTFAİYECİ KURTARDI
SİLİVRİ'DE KEDİYİ DALGIÇ İTFAİYECİ KURTARDI
SİLİVRİ'DE KEDİYİ DALGIÇ İTFAİYECİ KURTARDI

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE KEDİYİ DALGIÇ İTFAİYECİ KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİLİVRİ'DE KEDİYİ DALGIÇ İTFAİYECİ KURTARDI - Son Dakika
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