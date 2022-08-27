İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TERS YÖNDE KİLOMETRELERCE GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA - Son Dakika
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İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TERS YÖNDE KİLOMETRELERCE GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA

27.08.2022 19:42
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TERS YÖNDE KİLOMETRELERCE GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA

Silivri'de kilometrelerce ters yönde ilerleyen, sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Silivri'de kilometrelerce ters yönde ilerleyen, sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. M.A.'ya bin 803 lira ceza yazıldı.

Silivri TEM Otoyolu Ankara istikametinde Çanta Mevkii'nde 22 Ağustos Pazartesi günü,  M.A isimli hafif ticari araç sürücüsü kilometrelerce ters yönde ilerledi. Çevredeki sürücüler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube müdürlüğü ekipleri, ters yönde ilerleyen sürücünün M.A olduğunu tespit etti. M.A evinde yakaladı. M.A ifadesi alınmak üzere Büyükkılıçlı Jandarma Karakolu'na götürüldü. Ekipler, M.A.'ya bin 803 lira ceza yazdı. M.A jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

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- İstanbul
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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TERS YÖNDE KİLOMETRELERCE GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA - Son Dakika

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