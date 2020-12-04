Silivri'de kısıtlama öncesi balıkçı pazarında yoğunluk - Son Dakika

SOKAĞA çıkma kısıtlaması öncesinde Silivri Balıkçılar Pazarı'nda yoğunluk oluştu. Balıkçılar önünde uzun kuyruklar oldu.

Balıkçı esnaflarından Serkan Çokyaşar, "Bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı var, ondan dolayı herkes evine balık almak istiyorlar. En değerli besin kaynağı balık. Koronavirüsün ilacı bol D vitamini bol, omega 3 bol, bağışıklık sistemlerini güçlendiriyor. Anne sütünden sonra en faydalı ürün balıktır" ifadesinde bulundu. Balıkçı pazarında en çok vatandaşlar kilosu 30 lira olan Karadeniz hamsisi oldu" dedi.

- İstanbul