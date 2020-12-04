Silivri'de kısıtlama öncesi balıkçı pazarında yoğunluk - Son Dakika

Silivri'de kısıtlama öncesi balıkçı pazarında yoğunluk
04.12.2020 18:43
SOKAĞA çıkma kısıtlaması öncesinde Silivri Balıkçılar Pazarı'nda yoğunluk oluştu.
SOKAĞA çıkma kısıtlaması öncesinde Silivri
Balıkçılar Pazarı'nda yoğunluk oluştu. Balıkçılar önünde uzun kuyruklar oldu.
Balıkçı esnaflarından Serkan Çokyaşar, "Bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı var, ondan dolayı herkes evine balık almak istiyorlar. En değerli besin kaynağı balık. Koronavirüsün ilacı bol D vitamini bol, omega 3 bol, bağışıklık sistemlerini güçlendiriyor. Anne sütünden sonra en faydalı ürün balıktır" ifadesinde bulundu. Balıkçı pazarında en çok vatandaşlar kilosu 30 lira olan Karadeniz hamsisi oldu" dedi.
- İstanbul
Son Dakika KKTC'den yeni korona kararı! Artan vakalar sonrası karantinasız 3 günlük girişler durduruldu Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek Sparta Prag'a 2 gol atan Burak Yılmaz, Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu oldu Yaşlı kadın, yolda yürürken fenalaşarak hayatını kaybeden eşinin başından ayrılmadı Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı Altının kilogramı 462 bin liraya geriledi ABD'deki seçimin kaderini değiştirecek görüntüler! Trump'ın avukatı, oyların çalındığına dair video paylaştı Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı