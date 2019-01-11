Silivri'de Kıyı Temizliği

Silivri'de lodos sonrasında kıyıya vuran çöpler toplandı.

Silivri'de lodos sonrasında kıyıya vuran çöpler toplandı.



Silivri Belediyesi ile İstanbul Çevre Koruma ve Atıkları Değerlendirme Sanayi ve Ticaret AŞ (İSTAÇ) ekipleri, kıyıya vuran ağaç dalları, şişe, plastik maddeler ve farklı atıkları toplayarak sahili temizledi.



Kıyıdan yaklaşık iki kamyon atık toplandığı belirtildi.

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