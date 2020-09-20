Silivri'de koca dehşeti: 2 yaralı - Son Dakika

Silivri'de koca dehşeti: 2 yaralı

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, boşanma aşamasındaki eşini ve yanındaki şahsı vurdu

İSTANBUL - Silivri Yeni Mahalle'de bir kişi, boşanma aşamasındaki eşine ve yanındaki erkek şahsa yönelik silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda kadın ve yanındaki kişi ağır şekilde yaralandı.

Olay saat 17.00 sıralarında Silivri Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metehan Ç. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ç. ile yanında bulunan M.K. isimli bir erkek şahsa yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda genç kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla yanında bulunan M.K. ise başına isabet eden mermi ile ağır şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. yaralı şahıslar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan ve bir süre önce mahkemece hakkında uzaklaştırma kararı verilen dehşet saçan kocanın ise bir süre sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.