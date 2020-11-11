SİLİVRİ'DE KÖMÜR SİLOLARINDA SAKLANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ BÖYLE YAKALANDI - Son Dakika

Silivri 'de 2 yıldır FETÖ soruşturması kapsamında aranan Cemil K. dün çalıştığı fabrikanın kömür kırma makinesinde saklanırken yakalanmıştı. Şüpheli adliyeye sevk edilirken, kömür kırma makinesinde saklandığı görüntüleri ortaya çıktı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Güvenlik Büro ekipleri, 2 yıldır FETÖ soruşturması kapsamında aranan Cemil K.'nın bir fabrikada çalışmaya başladığı bilgisine ulaşarak, söz konusu adrese dün operasyon düzenlemişti. Fabrikada kömür kırma makinesinde saklanırken gözaltına alınan Cemil K.'nın eşi Kübra K. da aynı gün Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alınmıştı. Polislerin operasyonu sırasında fabrikada bulunan V.K. ve İ.İ. 'ya Cemil K. sorulduğunda yerini bilmediklerini beyan etmişler, güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri Cemil K.'nın V.K ile görüştükten sonra fabrikanın arka kısmına doğru gittiği belirlenmişti. V.K. ve İ.İ.'de polis ekiplerince gözaltına alındı. V.K. ve İ.İ. isimli şüphelilere "Suçluyu Kayırma" suçundan adli işlem yapıldı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Cemil K. ve eşi Kübra K. bu sabah emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Cemil K.'nın Silivri'deki fabrikanın kömür kırma makinesinde saklandığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Cemil K., fabrikada bulunan kömür kırma makinesinin merdivenlerine tırmanırken görülüyor, ardından polis ekiplerince yakalanıyor.

Görüntü dökümü: -----------------Şüphelinin yakalanma anları-Adliyeye sevk edilmesi

- İstanbul