Silivri'de konteyner yandı, 4 yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivri'de konteyner yandı, 4 yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

Silivri'de konteyner yandı, 4 yavru kedi kurtarıldı

1 saat önce

SİLİVRİ'de içinde bir kişinin yaşadığı öğrenilen konteynerde yangın çıktı.

Silivri'de konteyner yandı, 4 yavru kedi kurtarıldı, System.String[]
SİLİVRİ'de içinde bir kişinin yaşadığı öğrenilen konteynerde yangın çıktı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken itfaiye ekipleri içerideki 4 yavru kediyi ise yara almadan kurtardı.

Olay, gece saat 02: 00 sularında Yeni Mahalle Gazitepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde bir kişinin yaşadığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden vatandaşlar itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kilitli konteynerde demir kesme testeresiyle delik açarak yangına müdahalede bulundu.  yangın konteynerin hemen yanındaki tek katlı eve sıçramadan söndürüldü.  Yangında ölen yada yaralanan olmazken itfaiye ekipleri konteynerdeki 4 yavru kediyi ise yara almadan kurtardı.


- İstanbul
Yeni Mahalle, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:15 Kaynak: DHA
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