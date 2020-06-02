SİLİVRİ'DE KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarparak durabildi.
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA
Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarparak durabildi.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde meydana geldi. Serdar Bıçkıcı'nın kullandığı 34 KA 9960 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan evin bahçesindeki barakanın duvarına çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ambulansa alınarak Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin yapılan çalışmaları izleyen vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 12:21 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › SİLİVRİ'DE KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış