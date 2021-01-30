Silivri'de kopan duba karaya oturdu...Mahsur kalan 6 personel saatler süren çalışma sonucu kurtarıldı - Son Dakika

Silivri'de kopan duba karaya oturdu...Mahsur kalan 6 personel saatler süren çalışma sonucu kurtarıldı

İSTANBUL - Silivri açıklarında şiddetli lodos nedeniyle içinde 6 personelin bulunduğu römorkörün yedeğindeki duba koparak karaya oturdu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin saatler süren çalışmalarının ardından mahsur kalan personeller kurtarıldı.

İstanbul'daki Ambarlı Limanı'na gitmek üzere yola çıkan FIRTINA-2 römorkörünün yedeğinde bulunan duba, Silivri önlerinde şiddetli lodosun etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu. İçerisinde 6 personelin olduğu tespit edilen dubanın kurtarılması için olay yerine Jandarma Sahil Güvenlik, 112 Acil, Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Okan Cıncık'ın da gittiği olayda, ekiplerin saatler süren çalışması sonucu 6 personel kurtarıldı.

Ekipler tarafından kurtarılan Mustafa Ceyhan, "Dün saat 15.00'ten beri denizdeyiz. Bugün öğle saatlerinde karaya oturduk. Herhangi bir rahatsızlığım yok" dedi.