SİLİVRİ'DE KORKUTAN ÜST GEÇİT - Son Dakika
Üye Girişi

SİLİVRİ'DE KORKUTAN ÜST GEÇİT

28.02.2022 10:35

SİLİVRİ, D-100 Karayolu üzerinden geçen üst geçit bakımsızlık nedeniyle çürüdü.

SİLİVRİ, D-100 Karayolu üzerinden geçen üst geçit bakımsızlık nedeniyle çürüdü. Yayaların kullandığı üst geçit bu haliyle tehlike oluşturuyor. Yayalar, çökme tehlikesi bulunan üst geçidin yenilenmesini istiyor.

Silivri D-100 Karayolu'ndaki üst geçit bakımsızlıktan neredeyse kullanılamaz hale geldi. Üst geçidin büyük oranda çürüdüğü görülüyor. Çevresinde bulunan okulun öğrencileri, veliler ve bölge esnafı tarafından sıklıkla kullanılan üst geçit bu haliyle tehlike oluşturuyor. Üst geçidi her gün kullanmak zorunda kalanlar durumdan şikayetçi olurken, üst geçidin yenilenmesini istiyor. Yılmaz Kaygusuz, "Bu köprünün yenilenmesi lazım, bizler gibi köprüde yaşlanmış artık. Köprünün çökme tehlikesi de var" dedi.

Üst geçitten inip çıkarken ayaklarının takıldığını belirten Hüseyin Türkeş ise, "Çok tehlikeli. Üst geçit sallanıyor çökme tehlikesi de var" şeklinde konuştu.

Cihan Yatmaz da, "Geçen gün oğlumla geçerken ayağı takıldı düşüyordu, basamaklarda boşluklar var. Burası tehlikeli. Yapılması lazım sağlığımız için. Özellikle çocuklar için burası çok tehlikeli" ifadelerini kullandı.

Her gün köprüyü kullandığını söyleyen Berker Kızıl, "Bakımsızlıktan dolayı köprü çürümüş. Buradan yetililere sesleniyorum; buranın bakımların yapılması lazım. Buradan geçerken neden bir insanımızın sağlığına zarar gelsin" diye konuştu.

SİLİVRİ'DE KORKUTAN ÜST GEÇİT
SİLİVRİ'DE KORKUTAN ÜST GEÇİT
SİLİVRİ'DE KORKUTAN ÜST GEÇİT
SİLİVRİ'DE KORKUTAN ÜST GEÇİT
SİLİVRİ'DE KORKUTAN ÜST GEÇİT
SİLİVRİ'DE KORKUTAN ÜST GEÇİT
SİLİVRİ'DE KORKUTAN ÜST GEÇİT
SİLİVRİ'DE KORKUTAN ÜST GEÇİT
SİLİVRİ'DE KORKUTAN ÜST GEÇİT
SİLİVRİ'DE KORKUTAN ÜST GEÇİT
SİLİVRİ'DE KORKUTAN ÜST GEÇİT
SİLİVRİ'DE KORKUTAN ÜST GEÇİT
SİLİVRİ'DE KORKUTAN ÜST GEÇİT
SİLİVRİ'DE KORKUTAN ÜST GEÇİT

YORUMLAR
500
KADIKÖY D-100'DE MAKAS ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAMERADA KADIKÖY D-100'DE MAKAS ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAMERADA OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU

D-100 Karayolu, Üst Geçit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE KORKUTAN ÜST GEÇİT - Son Dakika


Son Dakika
10:46 Rusya'dan önemli ekonomik karar! Faizi 1050 puan artırarak yüzde 20'ye yükselttiler
10:46 Rus askerlerin sözleri dikkat çekti: Bizi kandırdılar, tatbikat var dediler
10:42 Geçmişte yaşadıkları aşkla tekrar gündem olan Arda Kural'dan, Yıldız Asyalı itirafı: Beni aldattı
10:35 Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü!
10:34 Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar "Anne hepimiz ölecek miyiz" diye soruyor!
10:33 Ukrayna halkından büyük ''Zelenskiy'' desteği! Son anket sonuçları açıklandı: Oy oranı yüzde 90'ı aştı!
10:24 Taksici şiddeti bitmiyor! Şimdi de yabancı uyruklu yolcuya yumruklu saldırı
10:21 Yargı'nın son bölümünde neler yaşandı? Mahkemeden Ceylin için ne karar çıktı?
10:19 Teşkilat'ta son bölümde neler oldu? Mete Başkan ne planlıyor?
10:12 TÜİK: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 11:00:29. #1.13#
SON DAKİKA: SİLİVRİ'DE KORKUTAN ÜST GEÇİT - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement