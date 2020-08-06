SİLİVRİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMLERİ - Son Dakika

SİLİVRİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMLERİ

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Denetim kapsamında işyerleri, pazar alanları ve sokaklarda dolaşan ekipler uyarılarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'nca bugün 81 ilde, kontrollü sosyal hayat döneminde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla en kapsamlı koronavirüs denetimleri başladı. Silivri'de kaymakamlık önünde toplanan denetim ekipleri görev dağılımı yaparak ilçe genelinde çalışmalarına başladı. Denetimlere Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe sağlık denetim ekiplerinin katıldı. Denetimlerde lokanta, kuaför, kahvehane, çay bahçeleri gibi mekanlara gidildi. Pazar alanlarına da giden ekipler uyarılarda bulundu

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:22

Kaynak: DHA

YORUMLAR (2) Ergin yılmaz : Hafta sonu pılajlara denetleyin sosyal mesafe yok yetkililer bu süreçte denetlesinler Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Ergin yılmaz: Silivri de Sakık pılajlara bakın bayramda iyne atsan yere düşmüyodu biz sahilde oturuyoz bahçeden dışarı çıkamadık hastalık pahalkımız b Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi

Karabük'te Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren vaka sayıları arttı

Son Dakika: Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak, Fenerbahçe'ye transfer oldu

Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu

Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi

Son Dakika: Dışişleri'nden Yunanistan ile Mısır arasında yapılan deniz yetki anlaşmasına tepki: Bizim için yok hükmündedir

"Çocukluk aşkıma geri döndüm" diyen Caner'den Fenerbahçe itirafı: Daha önce dönmek istedim ama olmadı

8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm

Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'la yollarını ayıran Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi

Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı

Mısır ile Yunanistan münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, kalp krizi geçirdi

Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak

Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı