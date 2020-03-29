Silivri'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Silivri'de koronavirüs önlemleri
6 saat önce
Silivri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sahil şeridi vatandaşların ve araçların geçişine kapatıldı.
Silivri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sahil şeridi vatandaşların ve araçların geçişine kapatıldı.
Caddeler ve sokakların boş kaldığı Silivri'de sahil şeridinde yürümek isteyen vatandaşlar ise polis tarafından sahilden çıkartıldı.
Sahile giriş ve çıkışların şeritlerle kapatıldığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 06:34 Kaynak: AA
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