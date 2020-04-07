Silivri'de koronavirüsü yenen kadın alkışlarla uğurlandı - Son Dakika

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Silivri'de koronavirüsü yenen kadın alkışlarla uğurlandı
6 saat önce
SİLİVRİ'de Koronavirüs hastalığını yenen kadın tedavi gördüğü hastaneden sağlıkçılar tarafından alkışlarla uğurlandı.
SİLİVRİ'de Koronavirüs
hastalığını yenen kadın tedavi gördüğü hastaneden sağlıkçılar tarafından alkışlarla uğurlandı.
Silivri'de yaşayan 55 yaşındaki Feriha Bingöl, rahatsızlanarak hastaneye kardırılmasının ardından solunum sıkıntısı yaşandığı gerekçesiyle tedavi altına alındı. Özel bir hastanede yapılan testler sonucunda pozitif çıkan ve 14 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Bingöl, taburcu oldu. Koronavirüsü yenen kadın doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla evine uğurlandı.
(FOTĞRAF)
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:53 Kaynak: DHA
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