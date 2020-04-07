SİLİVRİ'DE KORONAVİRÜSÜ YENEN KADIN ALKIŞLARLA UĞURLANDI - Son Dakika

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SİLİVRİ'DE KORONAVİRÜSÜ YENEN KADIN ALKIŞLARLA UĞURLANDI
6 saat önce
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de Koronavirüs hastalığını yenen kadın tedavi gördüğü hastaneden sağlıkçılar tarafından alkışlarla uğurlandı.
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA
Silivri'de Koronavirüs hastalığını yenen kadın tedavi gördüğü hastaneden sağlıkçılar tarafından alkışlarla uğurlandı.
Silivri'de yaşayan 55 yaşındaki Feriha Bingöl, rahatsızlanarak hastaneye kardırılmasının ardından solunum sıkıntısı yaşandığı gerekçesiyle tedavi altına alındı. Özel bir hastanede yapılan testler sonucunda pozitif çıkan ve 14 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Bingöl, taburcu oldu. Koronavirüsü yenen kadın doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla evine uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:55 Kaynak: DHA
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