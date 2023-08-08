Silivri'de Kötü Hava Şartları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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Silivri'de Kötü Hava Şartları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı

08.08.2023 18:41

Silivri İlçe Kaymakamlığı, 8-9 Ağustos tarihleri arasında olumsuz hava ve deniz şartları beklendiği için sahil ve plaj bölgelerinde denize girmenin tehlikeli olduğunu duyurdu. Ancak uyarılara rağmen bazı vatandaşlar denize girmeye devam etti ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri sık sık uyarılarda bulundu.

SİLİVRİ'de kötü hava şartlarından dolayı İlçe kaymakamlığı tarafından 8-9 Ağustos tarihleri arasında denize girmek yasaklandı.

Silivri İlçe Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 8 Ağustos - 9 Ağustos 2023 tarihlerinde sahil ve plaj bölgelerinde olumsuz hava ve deniz şartları beklendiğinden, İlçemiz sınırları dahilindeki sahillerde denize girmek tehlikeli olup, denize girilmesi yasaklanmıştır denildi. Silivri Merkez Plajında uyarılara rağmen bazı vatandaşlar denize girmeye devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Silivri'de Kötü Hava Şartları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silivri'de Kötü Hava Şartları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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