Silivri'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgesi kapsamında, Silivri'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

Kaymakam Vekili Mehmet Özel, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim ve ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda vatandaşlar ile iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunuldu.

Özel, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, iş yeri sahiplerinin ve vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine uymasının önemli olduğunu vurguladı. Özel, "Bu dönemlerin hızlı bir şekilde atlatılması, salgının gidişatının durdurulması ancak bizim kurallara riayet etmemize bağlı." dedi.