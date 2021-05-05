Silivri'de küçük kerkenezlerin yuvalama alanlarına gerilen çelik ağ İBB ekiplerince kesildi - Son Dakika

Silivri'de küçük kerkenezlerin yuvalama alanlarına gerilen çelik ağ İBB ekiplerince kesildi

05.05.2021 13:25

Silivri sahilindeki falezlere gerilmesinin ardından küçük kerkenez kuşlarına zarar verdiği anlaşılan çelik ağın yuvaların üzerine denk gelen bölümü, bazı çevre derneklerinin girişimleri sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından kesildi.

Silivri sahilindeki falezlere gerilmesinin ardından küçük kerkenez kuşlarına zarar verdiği anlaşılan çelik ağın yuvaların üzerine denk gelen bölümü, bazı çevre derneklerinin girişimleri sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından kesildi.

Kışı Afrika'da geçirip yazın üremek için Silivri'ye gelen kuşlar, falezlerden taş parçalarının düşmesini engellemek amacıyla İBB tarafından konulan çelik ağlarla karşılaştı. Çok sayıda küçük kerkenez kuşu, ağlar arasına sıkışarak telef oldu. Durumun anlaşılması üzerine, Silivri Çevre Derneğinin girişimleriyle yuvaların bulunduğu noktaların üzerine çeşitli delikler açılsa da sorun tam olarak çözülemedi.

Çevre örgütlerinin tepkisi üzerine İBB ekipleri bölgede bazı incelemeler yaptı. Geçici çözüm için ilk etapta yuvaların olduğu bölümün üzerindeki ağ, kesilerek çıkarıldı. Ekipler, kalıcı çözüm üretebilmek için çalışmaların süreceğini bildirdi.

"Bir nevi kuş cezaevi yapıldı Silivri'ye"

Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan sağlığını korumak üzere yapılan uygulamayı gördüklerinde buradaki yaban hayatı konusunda ekipleri uyardıklarını söyledi.

İlk etapta ağ üzerinde deliklerin açılmasını önerdiklerini, ancak kuş gözlemcilerinin bunun bir çözüm olmayacağını kendilerine ilettiğini dile getiren Korsan, "Yapılacak bir istinat duvarı sayesinde düşen kayalar arada kalacağı için sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyorum. Teknik uzmanlar da bu konuda fikir üretebilirler. Şu anda bu haliyle bir kuş kafesi yaptık, bir nevi kuş cezaevi yapıldı Silivri'ye. Bir cezaevimiz vardı, şimdi bir de kuş cezaevimiz oldu. İBB ekipleri de çözüm üretmeye çalışıyorlar. Uzlaşacağımız bir çözüm üretebilirsek herhalde kuşlar özgür kalacaklar. Kerkenezler kazanmış olacak." dedi.

"Delik açmak yeterli olmaz"

Çözüm için İBB ile çeşitli görüşmeler yapan Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği Yırtıcı Kuş Araştırmaları Koordinatörü Tora Benzeyen de Silivri'deki falezlerin üzerinin yaklaşık 10 yıldır parça parça kapatıldığını söyledi.

İBB'nin çalışmasıyla falezlerin tamamının üzerinin örtüldüğünü ifade eden Benzeyen, buranın küçük kerkenez kuşları için önemli bir üreme alanı olduğunu belirtti.

Çelik ağ üzerinde deliklerin açılmasının da yeterli olmadığını anlatan Benzeyen, şöyle devam etti:

"Hayvanlara belli noktadan gir-çık demenin mümkünatı yok. Kuşlar yine başka noktadan girmeye çalışıyor, bu da ciddi yaralanma ve ölümlere sebep oluyor. Bu tür, dünya çapında da tehlike altında bir tür. Türkiye'de üreme alanı oldukça az. İstanbul gibi bir yerde ise neredeyse tek üreme alanı burası. Şu anda talebimiz, çelik ağ üzerindeki delikleri büyütmek değil, tamamen kaldırmak. İBB ile şu anda iletişim halindeyiz ama sorun çok ani ve hızlı çözüm gerektiriyor. Çünkü şu anda küçük kerkenezler için tam üreme dönemi başındayız. Gelen bireyler yuva kurma telaşındalar. Bildiğimiz kadarıyla aktif yuva, yumurta yok. Sorun, birkaç gün içinde çözülmezse önümüzdeki haftalarda daha büyük hale gelebilir. Kuluçka dönemi başlayabilir, yavrular yetişemeyebilir, bu dönemde üreyen bireyleri kaybedebiliriz."

Tora Benzeyen, 10 yıl önce bölgede 50 çift küçük kerkenez kuşu varken bugün sayının 2-3'e düştüğünü anlattı.

Tel örgülerle karşılaşan kuşların üremekten vazgeçtiklerini dile getiren Benzeyen, "İstanbul'da bildiğimiz tek üreme kolonisi burasıydı. Böyle bir mekan başlı başına bir cennet gibiydi bu kuşlar için. Zaten büyük bir kayıp yaşanmış, biz de bu kuşları tamamen kaybedeceğiz. Burasının uygun alan olmadığını öğrenince rotalarını değiştirecekler. Bunun geçmişte çok örneği var." diye konuştu.

Silivri'de küçük kerkenezlerin yuvalama alanlarına gerilen çelik ağ İBB ekiplerince kesildi
Silivri'de küçük kerkenezlerin yuvalama alanlarına gerilen çelik ağ İBB ekiplerince kesildi
Silivri'de küçük kerkenezlerin yuvalama alanlarına gerilen çelik ağ İBB ekiplerince kesildi
Silivri'de küçük kerkenezlerin yuvalama alanlarına gerilen çelik ağ İBB ekiplerince kesildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silivri'de küçük kerkenezlerin yuvalama alanlarına gerilen çelik ağ İBB ekiplerince kesildi - Son Dakika


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