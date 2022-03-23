Silivri'de kullanılmayan restoranda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Silivri'de kullanılmayan restoranda çıkan yangın söndürüldü

23.03.2022 07:58
Silivri'de kullanılmayan restoranda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir süredir kullanılmayan restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir süredir kullanılmayan restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle D-100 kara yolu Edirne istikametinde faaliyet göstermeyen bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İçinde ahşap yapılar bulunan restoranda alevler kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Restoranda hasar meydana geldi.

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Silivri'de restoran olarak kullanılan iş yeri kül oldu Silivri'de restoran olarak kullanılan iş yeri kül oldu SİLİVRİ'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI SİLİVRİ'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI

İstanbul, İtfaiye, Edirne, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silivri'de kullanılmayan restoranda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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