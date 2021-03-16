SİLİVRİ'DE KUMAR OYNAYAN YABANCI UYRUKLULARA BASKIN - Son Dakika

* 11 kişiye toplam 18 bin 844 lira para cezası kesildi.

Uğur SAMET AVCI/ İSTANBUL, (DHA) Silivri'de evde kumar oynayan yabancı uyruklu kişilere baskın düzenlendi. Kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 11 kişiye toplam 18 bin 844 lira para cezası kesildi. Baskın anı kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında Silivri Alibey Mahallesi'nde bulunan evde yabancı uyruklu kişilerin kumar oynadığı yönünde bilgi edindi. Harekete geçen ekipler, adreste yaptıkları kontrollerde içeride 11 kişinin bulunduğunu ve 4'ünün kumar oynadığını tespit etti. Polis ekipleri, iskambil kağıdı ile kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen 170 lirayı ele geçirerek muhafaza altına aldı. Oda içerisinde bulunan kişilere 1593 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet ettikleri gerekçesi ile 13 bin 500 lira, kumar oynayan kişilere de 5 bin 344 lira olmak üzere toplam 18 bin 844 lira idari para cezası kesildi.