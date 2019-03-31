Silivri'de Kutlamalar Başladı
1 saat önce
Silivri'de kutlamalar başladıİSTANBUL - Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla Silivri'de Cumhur ittifakı MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz'ın, seçim maratonunun da önde gitmeye başladığını öğrenen vatandaşlar kutlamalara başladı.
Silivri
'de kutlamalar başladı
İSTANBUL - Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla Silivri'de Cumhur ittifakı MHP
Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz
'ın, seçim maratonunun da önde gitmeye başladığını öğrenen vatandaşlar kutlamalara başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte Cumhur ittifakı MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz, seçim maratonun da önde gidiyor. Yılmaz'ın önde olduğunu öğrenen vatandaşlar'da Silivri'de kutlamalara başladı. Silivri AK Parti
İlçe Binası önüne, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP bayraklarıyla her yaştan insan akın etti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:09 Kaynak: İHA
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