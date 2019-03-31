Son Dakika Haberleri: Silivri'de Kutlamalar Başladı

Silivri'de Kutlamalar Başladı

1 saat önce

Silivri'de kutlamalar başladıİSTANBUL - Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla Silivri'de Cumhur ittifakı MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz'ın, seçim maratonunun da önde gitmeye başladığını öğrenen vatandaşlar kutlamalara başladı.

Silivri'de kutlamalar başladı

İSTANBUL - Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla Silivri'de Cumhur ittifakı MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz'ın, seçim maratonunun da önde gitmeye başladığını öğrenen vatandaşlar kutlamalara başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte Cumhur ittifakı MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz, seçim maratonun da önde gidiyor. Yılmaz'ın önde olduğunu öğrenen vatandaşlar'da Silivri'de kutlamalara başladı. Silivri AK Parti İlçe Binası önüne, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP bayraklarıyla her yaştan insan akın etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:09 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, MHP, Silivri, Genel
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