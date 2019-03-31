Silivri'de Kutlamalar Başladı
1 saat önce
Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz'ın önde gittiği Silivri'de vatandaşlar kutlamalara başladı.
Cumhur İttifakı MHP
Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz
'ın önde gittiği Silivri
'de vatandaşlar kutlamalara başladı.
Kesin olmayan sonuçlara göre Silivri'de Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz seçim maratonunda önde gidiyor. Yılmaz'ı destekleyen seçmenler, sonuçların açıklanmaya başlamasıyla sokaklara çıkarak kutlamalara başladı. Ellerinde Türk bayrakları, AK Parti
ve MHP bayraklarıyla AK Parti İlçe Teşkilatı binası önüne gelen vatandaşlar, kutlama yapıyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:15 Kaynak: İHA
Mansur Yavaş ve Mehmet Özhaseki Oyunu Kullandı! İşte İlk Açıklamalar
Binali Yıldırım'a Benzerliğiyle Dikkat Çeken Seçmeni Görenler Şaşıp Kaldı
MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı
AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı