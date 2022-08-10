Sağanak yağış İstanbul'a Silivri'den giriş yaptı! Yollar göle döndü - Son Dakika
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Sağanak yağış İstanbul'a Silivri'den giriş yaptı! Yollar göle döndü

10.08.2022 12:58

Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarılardan sonra İstanbulluların beklediği yağış başladı. Silivri ilçesinde kuvvetli yağışın etkili olmasıyla caddeler göle döndü. D-100 kara yolunda da trafik yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamayla İstanbul genelinde çarşamba ve perşembe günleri etkili olması beklenen yağış konusunda uyarıda bulunmuştu. Beklenen yağış bugün öğlen saatlerinden itibaren Silivri'de etkili olmaya başladı.

CADDE VE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Sağanak yağış nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve yollar göle döndü. Yağış nedeniyle D-100 kara yolunda da trafik yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı yağış İstanbul'a giriş yaptı! Silivri'de caddeler göle döndü

VALİ YERLİKAYA TURUNCU UYARISIYLA PAYLAŞTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yarından itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından İstanbul için turuncu uyarı paylaşımı yapan Vali Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, perşembe sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı yağış İstanbul'a giriş yaptı! Silivri'de caddeler göle döndü
Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı yağış İstanbul'a giriş yaptı! Silivri'de caddeler göle döndü
Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı yağış İstanbul'a giriş yaptı! Silivri'de caddeler göle döndü
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Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Silivri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak yağış İstanbul'a Silivri'den giriş yaptı! Yollar göle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağanak yağış İstanbul'a Silivri'den giriş yaptı! Yollar göle döndü - Son Dakika
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