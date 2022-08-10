Meteoroloji Genel Müdürlüğü , dün yaptığı açıklamayla İstanbul genelinde çarşamba ve perşembe günleri etkili olması beklenen yağış konusunda uyarıda bulumuştu. Beklenen yağış bugün öğlen saatlerinden itibaren Silivri'de etkili olmaya başladı. Sağanak yağış nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve yollar göle döndü. Yağış nedeniyle D-100 kara yolunda da trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › - SİLİVRİ'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, SU BASKINLARI YAŞANDI - Son Dakika

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