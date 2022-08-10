- SİLİVRİ'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, SU BASKINLARI YAŞANDI - Son Dakika
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- SİLİVRİ'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, SU BASKINLARI YAŞANDI

10.08.2022 14:00
- SİLİVRİ'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, SU BASKINLARI YAŞANDI

SİLİVRİ'de kuvvetli yağış etkili olmaya başladı.

SİLİVRİ'de kuvvetli yağış etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle bazı caddeler göle dönerken, D-100 karayolunda ise trafik durma noktasına geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamayla İstanbul genelinde çarşamba ve perşembe günleri etkili olması beklenen yağış konusunda uyarıda bulumuştu. Beklenen yağış bugün öğlen saatlerinden itibaren Silivri'de etkili olmaya başladı. Sağanak yağış nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve yollar göle döndü. Yağış nedeniyle D-100 kara yolunda da trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü dökümü:

-------------------------Yağıştan detaylar-Trafikten Mobese detayları

-Genel ve detaylar


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Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, DHA, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel - SİLİVRİ'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, SU BASKINLARI YAŞANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: - SİLİVRİ'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, SU BASKINLARI YAŞANDI - Son Dakika
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