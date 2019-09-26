Son Dakika Haberleri: Silivri'de kuyumcuda deprem paniği kamerada
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Silivri'de kuyumcuda deprem paniği kamerada

50 dakika önce

İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depreme Silivri'de bulunan bir kuyumcuda yakalanan vatandaşların panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri'de kuyumcuda deprem paniği kamerada, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depreme Silivri'de bulunan bir kuyumcuda yakalanan vatandaşların panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


İstanbul'da Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depreme Silivri'de kuyumcuda yakalanan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alışveriş için gelen vatandaşlar depremin başlamasıyla panik halinde dışarı çıktı. Yaşanan korku ve panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, vatandaşların altınlara bakarken depremin başlamasıyla panik halinde dışarı çıktığı görülüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:58 Kaynak: İHA
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