Silivri'de kuyumcuda deprem paniği kamerada

İstanbul'da Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depreme Silivri'de kuyumcuda yakalanan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alışveriş için gelen vatandaşlar depremin başlamasıyla panik halinde dışarı çıktı. Yaşanan korku ve panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, vatandaşların altınlara bakarken depremin başlamasıyla panik halinde dışarı çıktığı görülüyor.

İstanbul 'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depreme Silivri 'de bulunan bir kuyumcuda yakalanan vatandaşların panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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